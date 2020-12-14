Антон Бабиков: майонезные компании не предлагали контракт. Но можно обсудить

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, что не против подписать контракт с производителем майонеза, если поступит такое предложение.

Напомним, в сезоне-2017/2018 Бабиков посетовал питание на этапе Кубка мира в Тюмени. Он рассказал, что салаты заправляли майонезом, а это непривычно для иностранных биатлонистов, предпочитающих нежирные продукты. За это его раскритиковал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Предлагали ли мне контракт майонезные компании? Нет, не предлагали. Если бы предложили, можно было бы обсудить.

Что нужно делать Губерниеву? Вносить позитив. Нужно переплетать это с верой друг в друга. Метод кнута и пряника сплести, чтобы не было слишком больно и слишком сладко.», — рассказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

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