Французский биатлонист Жаклен объяснил, почему зашёл на два штрафных круга в эстафете

Французский биатлонист Эмильен Жаклен объяснил, почему зашёл на два штрафных круга в эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«На втором круге оказался рядом с соперниками, которые предпочли, чтобы работу на лыжах делал я. Хорошо, я ведь не хочу, чтобы нас догнали. Но грустно, когда так складывается. Мы подошли к стрельбе, и никто не захотел занимать первый коврик, поэтому его занял я. Сказал себе, что не надо бояться, надо самому вершить судьбу.

Но это какая-то чёрная дыра на стойке. Похоже, я слишком близко к сердцу принимаю эти эстафеты. В пылу борьбы сложно сориентироваться. Но, честно говоря, возникает стресс, которого я не чувствую в личных гонках. Проблема психологическая, трудно понять. Я очень разочарован», – приводит слова Жаклена Ski-Nordique.