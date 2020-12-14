Губерниев — об обещании съесть ботинок: думаю, уже в декабре мы с этой мечтой распрощаемся

Комментатор биатлона Дмитрий Губерниев выразил надежду, что ему не придётся выполнять своё обещание съесть ботинок в знак того, что сборная России по биатлону останется без медалей Кубка мира на протяжении 50 гонок.

На данный момент антирекорд российских биатлонистов составляет 33 гонки без попадания на подиум. После 30-й гонки без медалей Губерниев пожевал в прямом эфире варежку.

«Не думаю, что мне придётся есть ботинок, потому что мы выиграем медали либо в четверг, либо в пятницу. Возможно, в субботу или в воскресенье. Я в этом убеждён.

Поддержали ли биатлонисты? Мы с ними не видимся совсем, они у нас живут в «пузыре». Такие реалии коронавирусных времён. Мы не пересекаемся, это обязательное условие.

Если говорить о том, какой будет ботинок, то Чарли Чаплин ел всё настоящее и даже гвоздики вытаскивал. Время ещё есть. Если это будет, то только в январе. Думаю, уже в декабре мы с этой мечтой распрощаемся. Потом будем готовиться к новой серии, которая будет из сплошных побед и медалей», — приводит слова Губерниева Sport24.

С 17 по 20 декабря в Хохфильцене пройдёт четвёртый этап Кубка мира, состоящий из шести гонок.