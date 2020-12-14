Губерниев: Гафт сказал, что я в своём деле – Шаляпин

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что гораздо больше неудач сборной России в биатлоне его расстраивает то, что в последнее время часто уходят из жизни великие люди.

«А вообще я гораздо больше горюю не по биатлону, а из-за того, что уходят из жизни великие люди, которых я знал и любил. Это, конечно, Валентин Гафт. Мы с ним были знакомы. Несколько лет назад я к нему подошёл как раз познакомиться и поздороваться, а он в ответ назвал меня Шаляпиным. Гафт сказал, что я в своём деле – Шаляпин. Мне было невероятно приятно. Мы с ним поговорили, он рассказал, как сильно любит спорт и всю жизнь им занимается.



Утром в воскресенье я узнал, что умер Андрей Сапунов. Он был одним из моих любимых музыкантов, с которым я был хорошо знаком. Это огромная потеря для русской культуры. У него был волшебный голос, он был долгое время лидером группы «Воскресение», которая стала явлением в нашей музыки. А совсем недавно я узнал, что умер Евгений Хорошевцев. Несмотря на то что он был значительно старше меня, мы всегда с ним были на «ты». Я многому у него научился. Это какой-то чудовищный год. Я горюю по этим замечательным людям, а по биатлону я не горюю. Это спорт, и мы всё равно всех победим. Не сегодня, так завтра», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».