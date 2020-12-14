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«Для меня это по-настоящему большая награда». Губерниев — об ордене Александра Невского

«Для меня это по-настоящему большая награда». Губерниев — об ордене Александра Невского
Биатлон / Чемпионат России 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил критикам, которые не поняли, за что он в мирное время получил орден Александра Невского.

«Орден Александра Невского я получил указом президента Российской Федерации за комментаторские заслуги, работу ведущего. Я очень горжусь этим, и для меня это по-настоящему большая награда. А ещё меня умиляет, когда люди начинают говорить, что этот орден давали в Великую Отечественную войну. Друзья, не надо путать некоторые вещи. Готовьтесь к своим материалам и высказываниям так, как я готовлюсь к своим репортажам. Это две разные награды, это разные эпохи, разные страны. У меня в принципе много наград, которые я расцениваю как стимул дальше работать хорошо», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

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