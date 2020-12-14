Губерниев: старался поднять Сливко к вершинам биатлонной сексуальности. Она не захотела

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на съёмки бывшей биатлонистки Габриэлы Коукаловой для Playboy.
«Габриэла Коукалова — молодец, что снялась для Playboy. Она ведь направит деньги на благотворительность. Но другое дело, что у меня никакого желания смотреть на её обнажённые фотографии, потому что как к женщине я к ней относился и отношусь спокойно. Если бы это сделала Магдалена Нойнер, то я бы возрадовался и непременно эти фотографии посмотрел бы. А вот снимки Габриэлы смотреть не буду. Как было в бессмертном рассказе Хазанова «Стриптиз», «итальянка тощая, не на что смотреть».
Не знаю, дождёмся ли мы такого от российских биатлонисток. Это надо спрашивать в первую очередь у них. Я вот сделал комплимент Свете Мироновой, сказав, что у неё красивые ноги. И спросил, как она относится к таким комплиментам. Она поблагодарила и сказала, что это классно.
Я старался, может быть, немного искусственно, поднять Викторию Сливко к вершинам биатлонной сексуальности. Но она не захотела», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».
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