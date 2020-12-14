Лиза Виттоцци: всё ещё очень далека от своей идеальной формы

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала о своей физической форме после перенесённой в ноябре болезни.
«У меня был сложный месяц, но я восстанавливаюсь шаг за шагом, и гонки здесь придают мне мотивации для продолжения сезона. Весь ноябрь из-за коронавируса я провела дома и не могла тренироваться. Мне было физически плохо, я чувствовала слабость. Даже в Контиолахти я ещё не ощущала в себе силы на сто процентов. Но я потихоньку прихожу в себя, моё тело уже реагирует на нагрузки, всё идёт немного лучше. Я чувствую улучшения, но всё ещё очень далека от своей идеальной формы.
Болезнь не изменила моих целей на сезон: это всё ещё чемпионат мира в Поклюке. Знаю, что могу показать там хороший результат, я всегда хорошо выступала там. Поэтому это всё ещё моя главная цель. Но я буду стартовать во всех гонках Кубка мира в сезоне. Нас ждёт перерыв на Рождество, немного сложно сейчас планировать отдых, но я надеюсь провести это время дома и разделить счастливые моменты с семьёй», – приводит слова Виттоцци «Лыжный спорт».
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