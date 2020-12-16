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Календарь четвёртого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Хохфильцене

Расписание 4-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

С 17 по 20 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия
Расписание соревнований
17 декабря
16:15 мск — спринт, мужчины.

18 декабря
16:15 — спринт, женщины.

19 декабря
15:00 — гонка преследования, мужчины.
17:00 — гонка преследования, женщины.

20 декабря
14:00 — масс-старт, мужчины.
16:25 — масс-старт, женщины.

В заявку мужской сборной России на этап Кубка мира в Хохфильцене вошли: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили. В состав женской команды вернулась Татьяна Акимова.

В общем зачёте у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Бё, у женщин — его соотечественница Марте Рёйселанд.

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