Расписание 4-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Хохфильцене

С 17 по 20 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия

Расписание соревнований

17 декабря

16:15 мск — спринт, мужчины.

18 декабря

16:15 — спринт, женщины.



19 декабря

15:00 — гонка преследования, мужчины.

17:00 — гонка преследования, женщины.

20 декабря

14:00 — масс-старт, мужчины.

16:25 — масс-старт, женщины.

В заявку мужской сборной России на этап Кубка мира в Хохфильцене вошли: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили. В состав женской команды вернулась Татьяна Акимова.

В общем зачёте у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Бё, у женщин — его соотечественница Марте Рёйселанд.