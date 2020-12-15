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Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону на 4-й этап Кубка мира в Хохфильцене

Объявлен состав сборной Норвегии по биатлону на 4-й этап Кубка мира в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил состав на четвёртый этап Кубка мира, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 17 по 20 декабря, сообщает NTB.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен. Состав сборной Норвегии
Мужчины
Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен, Александр Андерсен, Стурла Холм Легрейд.

Женщины
Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Эмили Охейм Калькенберг, Ида Льен.

По сравнению с третьим этапом в составе мужской команды произошло одно изменение. Вместо Эрленда Бьонтегорда заявлен Александр Андерсен. Бьонтегорд не сможет выступить из-за болей в спине.

Мужская сборная Норвегии по итогам трёх этапов Кубка мира занимает первое место в Кубке наций. Женская команда располагается на третьей позиции.

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