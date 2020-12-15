Мартин Понсилуома ответил на вопрос о секрете его скорости в нынешнем сезоне

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома ответил на вопрос о своей скорости в нынешнем сезоне. Спортсмена спросили, в чём его секрет.

«Я правда не знаю. Я очень хорошо тренировался всё лето и чувствовал себя очень хорошо – думаю, секрет только в тренировках.



Была ли у меня возможность посоревноваться с лыжниками? Нет, но это было бы здорово – проверить свои способности. Я очень надеюсь, что биатлон обгонит лыжи по популярности, но сейчас лыжные гонки гораздо более значимый вид спорта в Швеции. Здорово, что Стина Нильссон перешла в биатлон, я надеюсь, и другие лыжники захотят перейти, это поможет биатлону стать популярнее», — приводит слова Понсилуомы «Лыжный спорт».

В общем зачёте Кубка мира Мартин занимает 13-е место.