Алимбекова: пока кто-то ищет подвох в моих результатах, мы радуемся очередному подиуму

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова отреагировала на успешное начало сезона для себя.

«Пока кто-то ищет подвох в моих результатах, мы радуемся очередному подиуму и не собираемся останавливаться! Благодарность тренерам, доктору, массажисту и ребятам из сервис-бригады, у которых нет времени на фото, но они все причастны к медалям», — написала Алимбекова.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой

На прошедшем в Хохфильцене (Австрия) этапе Кубка мира Алимбекова победила в спринте и заняла второе место в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира Динара располагается на второй позиции, лидирует норвежка Марте Рёйселанд.

Четвёртый этап Кубка мира также состоится в Хохфильцене и пройдёт с 17 по 20 декабря.