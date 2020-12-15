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Алимбекова: пока кто-то ищет подвох в моих результатах, мы радуемся очередному подиуму

Алимбекова: пока кто-то ищет подвох в моих результатах, мы радуемся очередному подиуму
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова отреагировала на успешное начало сезона для себя.

«Пока кто-то ищет подвох в моих результатах, мы радуемся очередному подиуму и не собираемся останавливаться! Благодарность тренерам, доктору, массажисту и ребятам из сервис-бригады, у которых нет времени на фото, но они все причастны к медалям», — написала Алимбекова.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой

На прошедшем в Хохфильцене (Австрия) этапе Кубка мира Алимбекова победила в спринте и заняла второе место в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира Динара располагается на второй позиции, лидирует норвежка Марте Рёйселанд.

Четвёртый этап Кубка мира также состоится в Хохфильцене и пройдёт с 17 по 20 декабря.

Общий зачёи Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021
Динара Алимбекова: хорошо, что после спринта была эстафета, а не гонка преследования
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