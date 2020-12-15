Французский журналист — об интервью Бё: первой мыслью было — Йоханнес, что ты делаешь?

Французский журналист Танги Кероа признался, что его приятно удивило общение с норвежским биатлонистом Йоханнесом Бё.

«Во время интервью он вдруг стал говорить по-французски. Это было удивительно. Очень приятный момент для французского телевидения. Моей первой мыслью было — Йоханнес, что ты делаешь? Это было очень забавно. Но затем я задал следующий вопрос по-французски, а он продолжил отвечать. Просто невероятно, что он приложил такие усилия, чтобы говорить на нашем языке.

Йоханнеса очень любят по ряду причин. Он здорово даёт интервью, всегда кажется расслабленным. Фуркад всегда был очень корректным в выражениях, он всем говорил одно и то же. Йоханнес другой. Он очень прямой человек", — цитирует журналиста TV2.

Бё-младший является лидером общего зачёта Кубка мира и действующим обладателем «Большого хрустального глобуса».