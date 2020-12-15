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Гурьев указал Логинову на функциональную неготовность и посетовал на его самоподготовку

Гурьев указал Логинову на функциональную неготовность и посетовал на его самоподготовку
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев предположил, что неудачи лидера мужской команды Александра Логинова на первых этапах очередного сезона Кубка мира объясняются его функциональной неготовностью. По мнению специалиста, спортсмену не стоит тренироваться на самоподготовке, как он это делает, а готовиться вместе с командой.

«Если говорить о лидерах, то складывается впечатление, что Саше Логинову, Матвею Елисееву и Ларисе Куклиной нужно готовиться в команде. За лидерами тянутся остальные, а потом им вместе со всеми бежать эстафеты, обкатывать этапы. Когда варишься в команде, растёшь с ребятами, которые могут обыгрывать тебя, а главное, они растут за лидерами.

Я «стойку» Логинова прекрасно знаю. Перед чемпионатом мира ему очень помог Касперович и в плане психологической поддержки. Логинов стрелял после этого, как дано ему: за 20 секунд на ноль. А сейчас на стрельбе сказывается функциональная неготовность. Это последний рубеж и последние круги. Где-то, может, недоработал или на объёме сидит.

Ему нравится работать одному, комфортно, но всё равно нужно работать с командой. Иностранцы проводят вместе все сборы, даже те, кто тренируется индивидуально, и участвуют в общих контрольных», — цитирует Гурьева News.ru.

Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021.

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