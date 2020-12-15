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Иван Черезов возглавит комиссию по спорту в государственном совете Удмуртии

Иван Черезов возглавит комиссию по спорту в государственном совете Удмуртии
Биатлон 0

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, призёр Олимпийских игр Иван Черезов возглавит новую постоянную комиссию государственного совета Удмуртии по физической культуре, спорту и молодёжной политике.

«Считаю, что в любой работе, тем более в законодательной, важна командная работа. Когда вместе стремишься к единой цели, она обязательно будет достигнута. Я приложу максимум усилий для того, чтобы обеспечить слаженную и эффективную работу в совершенствовании законодательства в сфере молодёжной политики, физической культуры и спорта», ― приводит слова Черезова официальный сайт главы региона.

В августе Черезов объявил об уходе в политику, а в сентябре был избран депутатом государственного совета Удмуртии.

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