Арнд Пайффер выступит на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене
Олимпийский чемпион 2018 года в спринте, пятикратный чемпион мира немецкий биатлонист Арнд Пайффер примет участие в четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), информирует Sport1.de. Напомним, спортсмен был вынужден покинуть расположение сборной Германии перед спринтерской гонкой на третьем этапе по личным причинам.
«Арнд Пайффер будет тренироваться здесь, в Хохфильцене, во вторник и среду, а затем отправится на последний в этом году этап Кубка мира. Он обязательно вернётся на старт», — сообщил главный тренер национальной команды Германии Марк Киршнер.
В общем зачёте Кубка мира Пайффер занимает пятнадцатое место. Лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» — норвежец Йоханнес Бё.
Арнд Пайффер пропустил спринт в Хохфильцене по личным причинам
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