Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Арнд Пайффер выступит на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене

Арнд Пайффер выступит на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион 2018 года в спринте, пятикратный чемпион мира немецкий биатлонист Арнд Пайффер примет участие в четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), информирует Sport1.de. Напомним, спортсмен был вынужден покинуть расположение сборной Германии перед спринтерской гонкой на третьем этапе по личным причинам.

«Арнд Пайффер будет тренироваться здесь, в Хохфильцене, во вторник и среду, а затем отправится на последний в этом году этап Кубка мира. Он обязательно вернётся на старт», — сообщил главный тренер национальной команды Германии Марк Киршнер.

В общем зачёте Кубка мира Пайффер занимает пятнадцатое место. Лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» — норвежец Йоханнес Бё.

Арнд Пайффер пропустил спринт в Хохфильцене по личным причинам
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020