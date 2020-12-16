Шашилов рассказал, кто из россиянок точно примет участие в спринте на четвёртом этапе КМ

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, кто из россиянок точно примут участие в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Акимова стартует определённо. Казакевич, Миронова… По остальным завтра сможем решить. Контрольную тренировку уже провели. Состояние Мироновой оцениваю как удовлетворительное, но мы не знаем, какие могут быть сложности, последствия от коронавируса.

Пытались и в эстафете её заменить… Я бы не хотел её менять в эстафете, но общее давление сыграло свою роль. Однако полагаю, что с Мироновой всё будет в порядке», — пояснил наставник женской команды», — передаёт слова Шашилова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.



Напомним, женский спринт пройдёт в пятницу, 18 декабря, в 16:15 по московскому времени.