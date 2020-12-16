Каминский разобрал неудачи Логинова на этапах Кубка мира по биатлону

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал выступление лидера команды Александра Логинова на этапах Кубка мира в сезоне-2020/2021.
Напомним, Логинов ни разу не финишировал в тройке сильнейших в этом сезоне. На третьем этапе в Хохфильцене россиянин ушёл на штрафной круг в эстафете, из-за чего команда опустилась с третьего на четвёртое место.
«С чего вы взяли, что он не самый стрессоустойчивый? Чемпионом мира стрессонеустойчивые не становятся. Можно сказать помягче: подверженный колебаниям.
Конечно, он сильно переживает, мы стараемся ему помочь разобраться в себе, разобрать ошибки. Видно, что его состояние не лучшее. И на этом фоне неудачная стрельба не добавляет настроения. Этот момент надо пережить, то, что не убивает, делает нас сильнее.
Проигрыш ходом? Проигрывать 15-20 секунд — это ерунда, это можно добрать через неделю. Другое дело — стрельба. Возможно, это связано с тем, что во время межсезонья у него не всегда была возможность работать на хорошем рубеже, в хороших условиях. Сейчас по теме стрельбы выводы сложно делать», — цитирует Каминского ТАСС.
Кубок мира по биатлону 2020-2021.
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