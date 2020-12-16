Йоханнес Бё: если хочу, чтобы меня пустили домой, придётся в эти выходные постараться

Лидер Кубка мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё поделился ожиданиями от стартующего завтра, 17 декабря, четвёртого этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). На предыдущем этапе Йоханнес дважды был четвёртым в личных гонках и из-за ошибки в стрельбе лишил сборную Норвегии золота в эстафете.
«Думаю, предстоящие выходные будут очень тяжёлыми и в Рождество придётся много тренироваться, чтобы набрать хорошую форму к Оберхофу. Моя супруга, конечно, всегда мной гордится, но если я хочу, чтобы меня пустили домой, придётся в эти выходные постараться.
Нелучшее начало сезона из-за отсутствия такого сильного соперника, как Фуркад? Может быть, да: нет кого-то, кто подталкивает тебя вперёд. Может быть, это то, чего не хватает. Знаете, сейчас, во времена коронавируса, есть вопросы с поиском мотивации, ведь когда на трибунах тысячи зрителей, то адреналин намного выше. Мне это помогает, и я скучаю по зрителям.
Может ли сейчас считаться главным соперником Самуэльссон? Да, конечно. В таких схватках всегда приятно побеждать, победа даёт тебе уверенность перед следующим выступлением. Но важно и суметь подняться после неудачи и вернуться на вершину.
Если говорить об эстафетах, бывают хорошие выступления, бывают не очень. И каждый раз, когда случаются неудачи, это очень расстраивает. Но после того, как ты в эстафете заходишь на круг, злость, которая возникает из-за данной ошибки, тоже является хорошим мотиватором с точки зрения дальнейших выступлений. Это важно, действительно важно», — приводит слова Бё сайт «Матч ТВ».
- 16 декабря 2020
-
18:53
-
17:59
-
14:21
-
09:44
-
09:20
-
09:00
-
00:33
-
00:11
- 15 декабря 2020
-
23:12
-
23:01
-
22:51
-
22:34
-
21:30
-
21:04
-
20:07
-
18:34
-
16:41
-
16:24
-
15:49
-
14:35
-
14:01
-
13:42
-
12:18
-
10:49
-
09:55
-
09:22
- 14 декабря 2020
-
22:49
-
22:19
-
20:20
-
20:15
-
19:45
-
18:39
-
18:12
-
16:25
-
15:32