Йоханнес Бё: если хочу, чтобы меня пустили домой, придётся в эти выходные постараться

Лидер Кубка мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё поделился ожиданиями от стартующего завтра, 17 декабря, четвёртого этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). На предыдущем этапе Йоханнес дважды был четвёртым в личных гонках и из-за ошибки в стрельбе лишил сборную Норвегии золота в эстафете.

«Думаю, предстоящие выходные будут очень тяжёлыми и в Рождество придётся много тренироваться, чтобы набрать хорошую форму к Оберхофу. Моя супруга, конечно, всегда мной гордится, но если я хочу, чтобы меня пустили домой, придётся в эти выходные постараться.

Нелучшее начало сезона из-за отсутствия такого сильного соперника, как Фуркад? Может быть, да: нет кого-то, кто подталкивает тебя вперёд. Может быть, это то, чего не хватает. Знаете, сейчас, во времена коронавируса, есть вопросы с поиском мотивации, ведь когда на трибунах тысячи зрителей, то адреналин намного выше. Мне это помогает, и я скучаю по зрителям.

Может ли сейчас считаться главным соперником Самуэльссон? Да, конечно. В таких схватках всегда приятно побеждать, победа даёт тебе уверенность перед следующим выступлением. Но важно и суметь подняться после неудачи и вернуться на вершину.

Если говорить об эстафетах, бывают хорошие выступления, бывают не очень. И каждый раз, когда случаются неудачи, это очень расстраивает. Но после того, как ты в эстафете заходишь на круг, злость, которая возникает из-за данной ошибки, тоже является хорошим мотиватором с точки зрения дальнейших выступлений. Это важно, действительно важно», — приводит слова Бё сайт «Матч ТВ».