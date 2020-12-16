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Антон Бабиков — о неудаче сборной России в эстафете: самое главное — научиться отвлекаться

Антон Бабиков — о неудаче сборной России в эстафете: самое главное — научиться отвлекаться
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как мотивировать себя после неудач. Бабиков стал худшим в команде в гонке преследования и не вошёл в эстафетный квартет на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Тем самым Антон избежал разочарования от результата: медаль сборная России упустила на последней стрельбе Александра Логинова.

«Не вошёл в состав на эстафету? Здесь действует исключительно спортивный принцип, ничего неприятного в этом не вижу, ребята молодцы, были сильнее меня. Что сказать — досада должна быть только на самого себя, но большого смысла в этом не вижу. Просто переживал за ребят, поддерживал их, но сам готовился дальше, чтобы в следующий раз оказаться достойным попадания в эстафетную четвёрку.

Как провёл вечер после эстафеты Александр Логинов? Мы старались его не беспокоить разговорами на эту тему, наоборот, отвлечь его от данных мыслей. Нужно научиться отвлекаться. Мы все максималисты, и если постоянно думать о каких-то неудачах, ошибках, то можно съесть себя гораздо быстрее, чем это сделают недовольные болельщики или строгие тренеры. У нас самих мотивации и самокритики хватает. Поэтому самое главное — научиться отвлекаться, находить мотивацию вне спорта, это, думаю, всем помогает. Просто что-то читать, смотреть хорошие фильмы, интересные передачи и, глядя на все это, понимать, что ты тоже можешь изменить всё к лучшему», — приводит слова Бабикова сайт «Матч ТВ».

Почему же Логинов проигрывает? Ведь он стреляет точнее, чем в своём лучшем сезоне
Да и бежит лидер сборной России быстрее, чем в прошлом году.
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