«Бежишь за зайцами и получаешь удовольствие». Бабиков — о тренировках ночью в Контиолахти

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как проводил тренировки в Контиолахти ночью. Бабиков был отстранён от участия в соревнованиях, так как его тест на коронавирус показал положительный результат. Со второго этапа Кубка мира Антон уже стартовал.

«Когда бы тебе ни разрешили тренироваться во время карантина, это приятно, и неважно, в какое время это происходит. Выходил в четыре утра, всё воспринималось с долей позитива, оптимизмом. Ты начинаешь получать удовольствие от мелочей, понимаешь, как приятно просто выходить на свежий воздух, и необязательно при этом всех выигрывать или чувствовать себя суперсильным на трассе. После того как ты просидишь пять дней в номере, просто выходишь и наслаждаешься ночным городом. Там зайцы бегают, ты бежишь за ними и получаешь удовольствие. Тренировки были насыщенными, я должен был успевать до шести утра вернуться в гостиницу, поэтому выделенные два часа использовал максимально.

Почему сейчас тренируемся гораздо больше норвежцев? Они каким-то образом разгоняются без тренировок, мы не умеем так делать. Не знаем, как это», — приводит слова Бабикова сайт «Матч ТВ».