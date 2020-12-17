Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 17 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, получивший 13-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (18-й), Антон Бабиков (32-й), Эдуард Латыпов (63-й), Евгений Гараничев (65-й) и Карим Халили (108-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё выйдет на старт 44-м.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Почему же Логинов проигрывает? Ведь он стреляет точнее, чем в своём лучшем сезоне
Да и бежит лидер сборной России быстрее, чем в прошлом году.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020