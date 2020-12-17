Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Сегодня, 17 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, получивший 13-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (18-й), Антон Бабиков (32-й), Эдуард Латыпов (63-й), Евгений Гараничев (65-й) и Карим Халили (108-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё выйдет на старт 44-м.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Почему же Логинов проигрывает? Ведь он стреляет точнее, чем в своём лучшем сезоне
Да и бежит лидер сборной России быстрее, чем в прошлом году.
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
12:00
-
11:25
-
11:19
-
10:00
-
09:28
-
00:29
- 16 декабря 2020
-
19:17
-
18:53
-
17:59
-
14:21
-
09:44
-
09:20
-
09:00
-
00:33
-
00:11
- 15 декабря 2020
-
23:12
-
23:01
-
22:51
-
22:34
-
21:30
-
21:04
-
20:07
-
18:34
-
16:41
-
16:24
-
15:49
-
14:35
-
14:01
-
13:42
-
12:18
-
10:49
-
09:55
-
09:22
- 14 декабря 2020
-
22:49
-
22:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам