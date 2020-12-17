Дмитрий Ярошенко — об антирекорде сборной России: не надо нагнетать истерию вокруг команды

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко накануне старта четвёртого этапа Кубка мира по биатлону высказал мнение об антирекорде сборной России – 33 гонки без побед.

«Я очень скептически отношусь ко всем этим рекордам и антирекордам. Биатлон — это очень непредсказуемый вид спорта, тем он и интересен. Сегодня кто-то лучше выступает, кто-то хуже. У всех разные задачи. Кто-то недоволен четвёртым местом, а кто-то довольствуется малым и радуется, когда попадает в топ-15. Поэтому не надо нагнетать истерию вокруг российской команды. Все привыкли в свое время, что наша сборная постоянно попадала в призы. Но вот сейчас наступило время сложностей.

Понятное дело, все хотят видеть, как наши ребята побеждают, занимают призовые места. Но в эстафете же боролись, а значит, команда нормальная. Пусть будет хоть 30, хоть 50, хоть 100 гонок без медалей. Можно стабильно выступать и быть в топ-10 в общем зачёте, но при этом не попадать на подиум. И как оценивать такое выступление? Или один раз успешно выступить, заехать в тройку, но быть за двадцаткой сильнейших в общем зачёте? Всё познаётся в сравнении», — приводят слова Ярошенко «Известия».