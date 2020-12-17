Владимир Драчёв получил благодарность от правительства России

Бывший президент Союза биатлонистов России депутат, Госдумы РФ Владимир Драчёв сообщил о получении благодарности от правительства страны. Он был отмечен за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны.

«Сегодня прошло торжественное вручение благодарности от правительства Российской Федерации! Служу Отечеству!» — написал Драчёв.

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Четырёхкратный чемпион мира Драчёв возглавлял СБР с 2018 года. В июле 2020-го накануне перевыборов на внеочередной конференции СБР Драчёв подал в отставку, объяснив решение занятостью в Государственной думе. Новым президентом организации избран Виктор Майгуров.