Олимпийский чемпион — о сборной России по биатлону: о победах речи быть не может

Олимпийский чемпион Евгений Редькин оценил выступление сборной России по биатлону на старте Кубка мира. После трёх этапов в активе россиян нет ни одной медали.

«Тренерский подход понять можно. Ставку сделали на главные старты, прежде всего чемпионат мира. Поэтому какой смысл сейчас нам распыляться на каждый этап Кубка? Идут обкатка спортсменов, замены, просмотры. По большому счёту весь текущий сезон — это большая подготовка к Олимпийским играм. Это только кажется, что до Олимпиады далеко.

Надо перетрясти весь состав, понять, кто на что способен. Поэтому о победах речи быть не может, ведём проверку боем. О медалях мы можем помечтать, но опять же на прошлых этапах нам помешала стрельба, были рядом. Если со стрельбой справятся, то результаты долго себя ждать не заставят", — цитируют Редькина «Известия».

Сегодня, 17 декабря, в Хохфильцене стартует четвёртый этап Кубка мира.