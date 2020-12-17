Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Олимпийский чемпион — о сборной России по биатлону: о победах речи быть не может

Олимпийский чемпион — о сборной России по биатлону: о победах речи быть не может
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион Евгений Редькин оценил выступление сборной России по биатлону на старте Кубка мира. После трёх этапов в активе россиян нет ни одной медали.

«Тренерский подход понять можно. Ставку сделали на главные старты, прежде всего чемпионат мира. Поэтому какой смысл сейчас нам распыляться на каждый этап Кубка? Идут обкатка спортсменов, замены, просмотры. По большому счёту весь текущий сезон — это большая подготовка к Олимпийским играм. Это только кажется, что до Олимпиады далеко.

Надо перетрясти весь состав, понять, кто на что способен. Поэтому о победах речи быть не может, ведём проверку боем. О медалях мы можем помечтать, но опять же на прошлых этапах нам помешала стрельба, были рядом. Если со стрельбой справятся, то результаты долго себя ждать не заставят", — цитируют Редькина «Известия».

Сегодня, 17 декабря, в Хохфильцене стартует четвёртый этап Кубка мира.

Календарь Кубка мира по биатлону
Муж Куклиной отреагировал на отсутствие Ларисы в заявке на спринт в Хохфильцене
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020