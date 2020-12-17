Эдуард Латыпов оценил свою готовность выступить на четвёртом этапе эстафеты

Российский биатлонист Эдуард Латыпов оценил свою готовность перед стартом четвёртого этапа Кубка мира в Хохфильцене.

«Я знаю, что это ещё не то состояние, не совсем та форма, какую хотелось бы видеть. Есть недочёты, которые надо исправить, и я думаю, что будет намного лучше. В прошлом сезоне в Чехии я мог показать скорость на уровне лидеров. В Раубичах на чемпионате Европы была неплохая форма. Сейчас я чувствую себя комфортно, но ещё есть резерв, его можно использовать.

Готов ли я к четвёртому этапу эстафеты? Я, выступая за свой регион, обычно как раз и бегаю четвёртый этап. В прошлом году попробовал себя на нём на этапе Кубка мира в Оберхофе, в целом там тоже всё получилось, немного не хватило до медалей", — цитирует Латыпова сайт «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.