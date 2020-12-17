Максим Максимов прокомментировал стрельбу россиян в спринте на этапе КМ
Тренер мужской сборной России по стрельбе Максим Максимов прокомментировал результаты Эдуарда Латыпова, Матвея Елисеева и Александра Логинова в стрельбе в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Пристрелка прошла в штатном режиме. Немного боялись по солнцу, что оно выдавит нашу пристрелку. Но, отпуская ребят на гонку, никакой нервозности не ощущал, а уже по гонке могу отметить, что стрельба у Александра в положении лёжа получилось довольно нервной, у Матвея Елисеева она получилось тоже нервной, и у Латыпова такая же», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, победу в спринте одержал норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. Лучший из россиян, Евгений Гараничев, стал 13-м.
Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Гараничев — 13-й
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