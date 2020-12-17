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Й. Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 16-й

Й. Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 16-й
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В этой гонке Бё-младший занял третье место. В активе Йоханнеса 344 очка. Второе место по-прежнему занимает швед Себастиан Самуэльссон (286). Третье место удерживает норвежец Йоханнес Дале (276).

Лучший из россиян Александр Логинов, ставший 17-м в спринте в Хохфильцене, занимает 16-е место в общем зачёте Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 344.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 286.
3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 276…
18. Александр Логинов (Россия) – 149…
24. Матвей Елисеев (Россия) – 87…
27. Эдуард Латыпов (Россия) – 89…
32. Евгений Гараничев (Россия) — 67…
50. Антон Бабиков (Россия) — 17…
61. Семён Сучилов (Россия) — 5…
63. Пётр Пащенко (Россия) — 4.

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