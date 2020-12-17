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Халили — о спринте на четвёртом этапе КМ: результат, честно говоря, ужасный

Халили — о спринте на четвёртом этапе КМ: результат, честно говоря, ужасный
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Результат, честно говоря, ужасный. Начал гонку в целом нормально, хорошо. Но в конце как-то резко подрубило. Ну и на последнем круге падение, конечно, просто выбило полностью. После того как встал, резко дало по ногам, и закончить гонку было уже очень тяжело.

Сколько потерял из-за падения? Я думаю, где-то порядка 15 секунд. Но опять же, после того как поднялся, было очень тяжело заново набирать скорость – очень много сил это отняло.

Какие сейчас цели? Готовиться к следующим стартам и настраиваться на дельнейшую борьбу», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

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