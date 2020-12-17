Максимов рассказал, за счёт чего Логинов мог бы показывать более качественную стрельбу

Тренер мужской сборной России по стрельбе Максим Максимов прокомментировал стрельбу Александра Логинова после спринта на четвёртом этапе Кубка мира Хохфильцене (Австрия).
«Отслеживал ли стрелковые тренировки Логинова? Мы с ним пересекались. Он большой молодец, большой спортсмен, и мы можем ему лишь помогать, что-то советовать, интегрировать в его подготовку. В нашей глобальной помощи он не нуждался, поэтому каждый остался, как говорится, при своём.
Почему у него не складывается стрельба? Нас эта ситуация не устраивает, как и Александра. Но сейчас уже что-то поправить нельзя, идут гонки одна за другой. Сидим, беседуем, что-то ему предлагаем, ищем выходы.
На мой взгляд, ему нужно было приехать к нам на пару сборов, пусть даже тренировался бы он там по своему плану, но смог бы поучаствовать в стрелковых спаррингах. У таких спортсменов, как Гараничев и Бабиков, хороший стрелковый потенциал, и ему бы это, наверное, помогло, хотя теперь использовать сослагательное наклонение не совсем верно. Но всё же думаю, что небольшая конкуренция на тренировках не была бы для Александра лишней», — приводит слова Максимова «Матч ТВ».
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