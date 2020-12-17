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Йоханнес Бё поделился мнением, за счёт чего норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на КМ

Йоханнес Бё поделился мнением, за счёт чего норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на КМ
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В частности, Бё рассказал, за счёт чего, по его мнению, норвежцы смогли занять первые три места. Напомним, Бё пришёл к финишу третьим.

«Сказалось ли на моей мотивации отсутствие Фуркада? Да, гораздо проще держать уровень, когда есть сильный соперник, который постоянно подстёгивает. Мы всегда выталкивали друг друга на уровень выше, помогали друг другу таким образом. Если бы здесь сегодня бежал Фуркад, то с двумя промахами я был бы очень далеко. Именно его присутствие заставляло меня лучше тренироваться и выступать.

Как Норвегии удалось занять весь пьедестал? Думаю, особенно хорошо справился со своим делом обслуживающий персонал, поэтому мы на пьедестале. Я с двумя промахами стал третьим. Если бы лыжи не были так хороши, это было бы невозможно. Уровень команды выравнивается, и мы очень рады», — сказал Бё в эфире «Матч ТВ».

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