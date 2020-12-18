Й. Бё признался, что ему не хватает Фуркада

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что ему не хватает соперничества с пятикратным чемпионом ОИ французом Мартеном Фуркадом. В марте 2020 года Фуркад объявил о завершении карьеры.

«Гораздо проще держать уровень, когда есть сильный соперник твоего уровня, который тебя постоянно подстёгивает. Мы всегда выталкивали друг друга на уровень выше, помогали друг другу таким образом.

Если бы здесь (в спринте в Хохфильцене. — Прим. «Чемпионата») бежал Фуркад, то с двумя промахами на «лёжке» я был бы очень-очень далеко. Именно поэтому его присутствие заставляло меня лучше тренироваться и выступать в гонках. Его действительно не хватает», — приводит слова Бё «Матч ТВ».

Кубок мира по биатлону 2020-2021.