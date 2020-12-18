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Шашилов назвал российских биатлонисток, которые выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе

Шашилов назвал российских биатлонисток, которые выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов назвал спортсменок, которые выступят на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе, который пройдёт c 7 по 10 января.

«В Оберхоф у нас точно поедут Казакевич, Миронова, Павлова и Кайшева. Воронина точно отправится на «Ижевскую винтовку» и Кубок IBU. Куклина будет рассматриваться на этап Кубка мира в Оберхофе, но с заездом на «Ижевскую винтовку», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Также он рассказал о задачах Татьяны Акимовой на спринт в Хохфильцене, который пройдёт сегодня, 18 декабря.

«На контрольных тренировках она прошла два рубежа на ноль, находится в хорошем состоянии. Готовили её к спринту. Задача у Акимовой — для начала попасть в пасьют. Если попадёт в топ-40 — будет подвиг», — добавил тренер.

Календарь Кубка мира по биатлону 2020-2021.
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