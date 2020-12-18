Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Павлова — 18-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Призёрами соревнований стали её соотечественницы Ингрид Ландмарк Тандреволд и Марте Рёйселанд.
Лучшая из россиянок Евгения Павлова не допустила промахов на двух огневых рубежах, но финишировала только 18-й.
Татьяна Акимова, для которой это была первая гонка Кубка мира после перерыва, связанного с рождением ребёнка, после чистой стрельбы на первом огневом рубеже, входила в число сильнейших, но, зайдя на два штрафных круга после «стойки», финишировала 32-й.
Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 19.38,0 (1 промах).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – отставание 7,6 (0).
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +24,6 (1)…
18. Евгения Павлова (Россия) — +1.05,3 (0)…
24. Анастасия Гореева (Россия) — +1.24,5 (1)…
33. Татьяна Акимова (Россия) — +1.32.0 (2)
39. Светлана Миронова (Россия) — +1.40,8 (3)…
48. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.48,1 (3)…
61. Ирина Казакевич (Россия) — +2.11,9 (4).
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