Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Павлова — 18-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Призёрами соревнований стали её соотечественницы Ингрид Ландмарк Тандреволд и Марте Рёйселанд.

Лучшая из россиянок Евгения Павлова не допустила промахов на двух огневых рубежах, но финишировала только 18-й.

Татьяна Акимова, для которой это была первая гонка Кубка мира после перерыва, связанного с рождением ребёнка, после чистой стрельбы на первом огневом рубеже, входила в число сильнейших, но, зайдя на два штрафных круга после «стойки», финишировала 32-й.

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Хохфильцен, Австрия

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 19.38,0 (1 промах).

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – отставание 7,6 (0).

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +24,6 (1)…

18. Евгения Павлова (Россия) — +1.05,3 (0)…

24. Анастасия Гореева (Россия) — +1.24,5 (1)…

33. Татьяна Акимова (Россия) — +1.32.0 (2)

39. Светлана Миронова (Россия) — +1.40,8 (3)…

48. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.48,1 (3)…

61. Ирина Казакевич (Россия) — +2.11,9 (4).