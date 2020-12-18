Норвежка Рёйселанд лидирует в общем зачёте Кубка мира, Казакевич — 23-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В спринте Рёйселанд стала бронзовым призёром. На второе место вышла шведка Ханна Эберг, опередившая представительницу Беларуси Динару Алимбекову. В спринте эти биатлонистки заняли соответственно шестое и 31-е места.

Лучшая из россиянок Ирина Казакевич потеряла шесть позиций в общем зачёте Кубка мира и занимает только 23-е место. Казакевич провалила спринт, не войдя в число 60 спортсменок, которые завтра, 19 декабря, выйдут на старт гонки преследования. Если Светлана Миронова или Ульяна Кайшева не добьются высоких результатов в пасьюте, масс-старт, завершающий этап в Австрии, может пройти без россиянок.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

После семи гонок

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 319.

2. Ханна Эберг (Швеция) – 297.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) – 275…

23. Ирина Казакевич (Россия) – 111…

30 Светлана Миронова (Россия) – 83.

31. Ульяна Кайшева (Россия) – 78.