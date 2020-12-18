Евгения Павлова: ходом не получилось, была вялой. Как смогла, так и прошла

Евгения Павлова, ставшая лучшей из россиянок в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), прокомментировала своё выступление. Несмотря на чистую стрельбу, Павлова отстала от лидера более чем на минуту и показала только 18-й результат.
«Пыталась работать так, как могу на данный момент. Ходом не получилось, была вялой. Как смогла, так и прошла. Процесс акклиматизации только начался. Катались тут, серьёзной работы не делали.
Стрельба? С Волковым поработали, нашли много ошибок, постарались их устранить за то время, которое у нас было. В пасьюте самое важное будет стрелять чисто. Будет скоротечная гонка, даже при штиле много народу тут ошибается на рубеже. Своей гонкой недовольна, самочувствие очень плохое. Будем восстанавливаться, дорабатывать, дальше уже откатываться», — приводит слова Павловой сайт «Матч ТВ».
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