Ирина Казакевич — о неудаче в спринте: гонка меня захлестнула
Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Лучшая из россиянок в общем зачёте Кубка мира допустила по два промаха на каждом огневом рубеже и не сумела войти в число 60 участниц гонки преследования.
«На стрельбе лёжа выбрала не свой ритм. Нужно было скорректировать стрельбу и до рубежа, и в момент работы. Гонка меня захлестнула. Не знаю, как по аналитике, но по ощущениям чувствовала себя очень хорошо на дистанции. С Мироновой не договаривались работать вместе по дистанции. Только на последнем подъёме поняла, что идём рядом со Светланой. Прошли вместе подъём и финишировали вместе», — приводит слова Казакевич сайт «Матч ТВ».
21-летняя биатлонистка Гореева поборолась с лидерами. И почему ей дают так мало шансов?
А лидеры сборной России, как всегда, не могут совместить высокую скорость и точную стрельбу. Зато норвежки делают это легко.
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