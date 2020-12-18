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Миронова — о стрельбе на этапе КМ в Хохфильцене: какая-то антифантастическая «лёжка»

Миронова — о стрельбе на этапе КМ в Хохфильцене: какая-то антифантастическая «лёжка»
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Миронова допустила три промаха и будет стартовать в гонке преследования спустя 1 минуту и 40 секунд после лидера.

«Думаю, что я за этот период акклиматизировалась. Кроме того я делала работу соревновательную, поэтому меня не выбила из колеи высота, подход или ещё что-то. У меня на этом этапе какая-то антифантастическая «лёжка». Я остановилась после двух выстрелов, потому что не понимала, почему я мажу. У меня почему-то в гонке после пристрелки происходит смещение. Пока что не понимаю, с чем именно это связано. Нужно найти причину, тогда я смогу исправить стрельбу», — приводит слова Мироновой сайт «Матч ТВ».

21-летняя биатлонистка Гореева поборолась с лидерами. И почему ей дают так мало шансов?
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