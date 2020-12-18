Польховский — о Гореевой: 24-е место — это достойный результат

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил вероятность выступления 21-летней Анастасии Гореевой на январских этапах Кубка мира. В спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе соревнований в Хохфильцене (Австрия) Гореева, допустив один промах, стала 24-й (второй из россиянок).
«Гореева сломала палку на старте. Она взяла потом палку своей марки, но не свою палку, но через 500 метров ей уже дали подходящий инвентарь. Секунд 5-7 потеряла. Она готовилась к этой гонке. До этого один старт у Гореевой был неудачным. Она молодая спортсменка, пробует свои силы. Отработала прекрасно. 24-е место — это достойный результат.
Возьмем ли её в Оберхоф? Этот этап КМ ещё идёт. По окончании посмотрим. Если мы хотим делать шаги вперёд, то должны подключать молодых ребят, которые будут создавать конкуренцию. Верили в спортсменку. Её готовили к этому этапу КМ. Пытаемся сейчас делать так, чтобы спортсмены не зацикливались и выходили на старт и наслаждались гонкой», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».
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