Дмитрий Васильев: если женская сборная так выступает, значит это и есть их потолок

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал результаты женской спринтерской гонки на 7,5 км на четвёртом этапе соревнований в Хохфильцене (Австрия).

Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, которая при чистой стрельбе заняла 18-е место. Лучшая биатлонистка национальной команды в общем зачёте Кубка мира Ирина Казакевич допустила 4 промаха и не выступит в гонке преследования.

«Если женская сборная так выступает, значит это и есть их потолок, это их реальное место. Да, бросилась в глаза Акимова. Видно, что заряжена на результат, и подготовка чувствуется. Ей, конечно, ещё не хватает готовности — видимо, ещё не совсем восстановилась после перерыва. Но то, что внутри есть серьёзные силы, — это очень сильно обнадеживает. Немного не справилась со стрельбой, но в целом оставила приятное впечатление. Гореева тоже сегодня молодец, для неё это хороший результат. Эти две спортсменки в принципе сегодня порадовали.

Но так безобразно, как стреляют две выдающиеся екатеринбургские спортсменки — Миронова и Казакевич, — я поражаюсь. Кто их вообще учил стрелять? Не понимаю. От старта к старту всё хуже, тем более в таких хороших условиях. Сейчас четыре круга, а что же они будут делать при ветре? 10 кругах?

Сейчас нам не нужен никакой лидер, о них и речи быть не может. Надо хотя бы выправить ситуацию, стабилизировать всю ерунду, которую они сейчас показывают. Надо, чтобы девчонки перестали паниковать и начали спокойно показывать именно свой результат, на которой они готовы, а не пытаться показать рекорд мира. Тогда уже можно будет говорить, что с командой всё в порядке», — приводит слова Васильева Sport24.