Валерий Польховский — о вердикте CAS: раз принято такое решение, мы должны ему следовать

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Нерадостное решение для нас. На данный момент спортсмены все чистые, работают честно, добросовестно. Конечно, хотели бы выступать с флагом и гимном. Но раз принято такое решение, мы должны ему следовать. Всё в порядке, у нас есть цели и задачи, мы двигаемся вперёд», — приводит слова Польховского сайт Матч ТВ.

Напомним, вчера, 17 декабря, CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, Россия не сможет в ближайшие два года принимать крупнейшие международные турниры. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира.