«Были слёзы». Польховский рассказал о реакции Куклиной на отъезд на «Ижевскую винтовку»

Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал о реакции Ларисы Куклиной на необходимость отправиться на «Ижевскую винтовку», чтобы подтвердить своё место в команде на январские этапы Кубка мира.

«Насколько Куклина тяжело восприняла эту новость? Очень драматично. Но, наверное, это правильно, потому что она спортсменка, которая хочет выступать и завоевывать высокие места. Мы ей всё объяснили, поговорили. Конечно были слёзы, но решение принято, и ей объяснили, что нужно ехать на «Ижевскую винтовку». На следующее утро она уже всё это осознала, приняла, и цель Ларисы сейчас — отбираться в команду на этапы КМ через этот старт.

Будет ли с «Ижевской винтовки» ротация на КМ? Да, у нас есть критерии отбора и мы будем им следовать», — приводит слова Польховского сайт Матч ТВ.

Напомним, Куклина получила травму плеча при падении на этапе Кубка мира в Контиолахти, из-за чего пропустила несколько гонок в Финляндии. Биатлонистка не вошла в состав российской команды на спринт в Хохфильцене.