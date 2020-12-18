Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Были слёзы». Польховский рассказал о реакции Куклиной на отъезд на «Ижевскую винтовку»

«Были слёзы». Польховский рассказал о реакции Куклиной на отъезд на «Ижевскую винтовку»
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал о реакции Ларисы Куклиной на необходимость отправиться на «Ижевскую винтовку», чтобы подтвердить своё место в команде на январские этапы Кубка мира.

«Насколько Куклина тяжело восприняла эту новость? Очень драматично. Но, наверное, это правильно, потому что она спортсменка, которая хочет выступать и завоевывать высокие места. Мы ей всё объяснили, поговорили. Конечно были слёзы, но решение принято, и ей объяснили, что нужно ехать на «Ижевскую винтовку». На следующее утро она уже всё это осознала, приняла, и цель Ларисы сейчас — отбираться в команду на этапы КМ через этот старт.

Будет ли с «Ижевской винтовки» ротация на КМ? Да, у нас есть критерии отбора и мы будем им следовать», — приводит слова Польховского сайт Матч ТВ.

Напомним, Куклина получила травму плеча при падении на этапе Кубка мира в Контиолахти, из-за чего пропустила несколько гонок в Финляндии. Биатлонистка не вошла в состав российской команды на спринт в Хохфильцене.

21-летняя биатлонистка Гореева поборолась с лидерами. И почему ей дают так мало шансов?
А лидеры сборной России, как всегда, не могут совместить высокую скорость и точную стрельбу. Зато норвежки делают это легко.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020