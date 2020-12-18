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Тириль Экхофф — о норвежском пьедестале: очень горда оказаться частью этой победы

Тириль Экхофф — о норвежском пьедестале: очень горда оказаться частью этой победы
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф сообщила, что горда стать частью исторической победы национальной команды, одержанной спустя 32 года. Норвежки Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Марте Рёйселанд заняли весь пьедестал в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«На последнем круге мне сказали, что я иду второй за Ингрид. Думала, что выиграть у неё будет очень сложно, так как я выкладывалась с первого круга и сил уже почти не осталось. Но были просто отличные лыжи, спасибо сервису, они помогли выиграть. На последнем спуске я очень рисковала, но всё получилось.

Предыдущий раз весь пьедестал у женщин Норвегия занимала в 1988 году, так что я очень горда оказаться частью этой победы, быть в составе этой команды. Просто великолепный день для нашей страны.

Мы были вдохновлены вчерашним успехом мужской сборной, и я думаю, это очень классно, что мы, девушки, показали, что ничем не уступаем нашим мужчинам», — приводит слова Экхофф сайт Матч ТВ.

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