Евгения Павлова: навалилась акклиматизация, организм немного споткнулся

Российская биатлонистка Евгения Павлова, которая, несмотря на точную стрельбу, стала только 18-й в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене, связала свою невысокую скорость на лыжне с акклиматизацией.

«Радует, что разобралась в своих ошибках, постаралась справиться с ними, найти себя в стрельбе, а про ход могу сказать, что, наверное, попала на тот день, когда приходит акклиматизация. Тело очень вялое, не могу собраться, сонное состояние. Организм так реагирует на горы, я ничего не могу с этим поделать.

Старалась просто терпеть, работать до конца. Пришлось тяжело, накопилась усталость — здесь я бежала все гонки, перерыв был минимальным, да и сами гонки оказались эмоционально тяжёлыми.

Сейчас хорошо, высыпаюсь. С утра была даже веселая, но затем навалилась акклиматизация и вот, организм немного споткнулся. Акклиматизация чувствовалась уже на пристрелке. Состояние вялое, сделать с этим ничего не получилось», — приводит слова Павловой сайт «Матч ТВ».