Евгения Павлова: навалилась акклиматизация, организм немного споткнулся

Российская биатлонистка Евгения Павлова, которая, несмотря на точную стрельбу, стала только 18-й в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене, связала свою невысокую скорость на лыжне с акклиматизацией.
«Радует, что разобралась в своих ошибках, постаралась справиться с ними, найти себя в стрельбе, а про ход могу сказать, что, наверное, попала на тот день, когда приходит акклиматизация. Тело очень вялое, не могу собраться, сонное состояние. Организм так реагирует на горы, я ничего не могу с этим поделать.
Старалась просто терпеть, работать до конца. Пришлось тяжело, накопилась усталость — здесь я бежала все гонки, перерыв был минимальным, да и сами гонки оказались эмоционально тяжёлыми.
Сейчас хорошо, высыпаюсь. С утра была даже веселая, но затем навалилась акклиматизация и вот, организм немного споткнулся. Акклиматизация чувствовалась уже на пристрелке. Состояние вялое, сделать с этим ничего не получилось», — приводит слова Павловой сайт «Матч ТВ».
- 19 декабря 2020
-
00:24
- 18 декабря 2020
-
23:51
-
23:25
-
22:56
-
21:56
-
21:35
-
20:33
-
19:19
-
19:14
-
19:05
-
18:56
-
18:47
-
18:29
-
18:21
-
18:13
-
18:04
-
17:48
-
17:24
-
16:40
-
12:00
-
11:14
-
10:28
-
09:50
-
09:39
-
09:33
-
08:43
-
08:31
- 17 декабря 2020
-
23:40
-
22:14
-
21:08
-
19:46
-
19:16
-
19:02
-
18:59
-
18:58