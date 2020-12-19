Губерниев: при самых плохих раскладах женская сборная может вообще не бежать в масс-старте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поразмышлял о перспективах женской сборной России в контексте гонки с массовым стартом на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).



«Хоть мы и закрепились на пятом месте в Кубке наций, которое позволяет рассчитывать на максимальную квоту в следующем сезоне, Австрия наступает нам на пятки.



Казакевич не попала в пасьют, занимает 23-е место в общем зачёте Кубка мира и находится на грани непопадания в масс-старт. У остальных ситуация ещё хуже. Павлова со своим результатом в спринте может рассчитывать на попадание в масс-старт. При самых плохих раскладах женская сборная никак не будет представлена в масс-старте. Тогда это будет катастрофа. Ждём гонку преследования, чтобы попасть в масс-старт и улучшить свои позиции», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».



Напомним, в масс-старт отбираются биатлонисты из топ-25 общего зачёта Кубка мира и 5 спортсменов, показавших самые высокие результаты на отдельно взятом этапе Кубка мира.