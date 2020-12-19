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Привалов: слабые результаты биатлонистов связаны с психологической обстановкой в команде

Привалов: слабые результаты биатлонистов связаны с психологической обстановкой в команде
Биатлон / Кубок мира 0
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Заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов назвал причины, почему российские биатлонисты демонстрируют неубедительные результаты на старте Кубка мира сезона-2020/2021.

«Очень серьёзная и сложная проблема — психологическая обстановка в команде. Идёт постоянное давление, от спортсменов требуют результатов, во время интервью сразу после гонки у них выспрашивают, почему так неудачно получилось. Все это приводит к тому, что, выходя на старт, спортсмен думает исключительно о результате. В том числе и при подходе к огневому рубежу, где мысли о том, как технически справиться со стрельбой, отходят на второй план. Потому и случаются срывы, даже Александр Логинов уходит на штрафной круг в эстафете. Это ни в какие ворота не лезет.

Задача наших СМИ — не накалять обстановку, а стараться на неё благотворно воздействовать. Такие интервью, как с Евгенией Павловой, раздражают спортсменов, а раздражение никогда не приводит к хорошим результатам», — цитирует Привалова ТАСС.

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