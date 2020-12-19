Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесён на один день

Международный союз биатлонистов (IBU) внёс изменения в расписание этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), сообщается на официальной странице IBU в «Твиттере».



Первая гонка этапа должна была состояться 7 января 2021 года, но теперь она стоит в расписании на день позже. 8 января состоятся две гонки — женский и мужской спринты.



«В сотрудничестве с партнёрами по вещанию и маркетингу IBU принял решение отложить старт этапа в Оберхофе, чтобы обеспечить соблюдение национальных правил здравоохранения Германии и протоколов IBU», — говорится в сообщении Международного союза биатлонистов.



Помимо двух спринтерских гонок на этапе в Оберхофе запланированы две гонки преследования и две смешанные эстафеты. С полным расписанием Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 можно ознакомиться на «Чемпионате».