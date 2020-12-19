Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ в Хохфильцене, Елисеев — 18-й

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем гонки преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Ранее он же первенствовал в спринте. Второй результат показал француз Эмильен Жаклен. Бронзовым призёром стал норвежец Йоханнес Бё.



Лучший результат среди россиян показал Матвей Елисеев. Стартовав 38-м, Матвей безупречно стрелял на четырёх огневых рубежах и финишировал 18-м.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 31.14,9 (1)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – отставание 8,5 (0)

3. Йоханнес Бё (Норвегия) – +8,9 (3)…

18. Матвей Елисеев (Россия) – +1.50,9 (0)…

22. Александр Логинов (Россия) – +2.05,5 (3)…

25. Евгений Гараничев (Россия) – +2.13,0 (3)…

29. Эдуард Латыпов (Россия) – +2.31,7 (2)…

37. Антон Бабиков (Россия) – +3.10,2 (2).