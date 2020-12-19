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Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ в Хохфильцене, Елисеев — 18-й

Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ в Хохфильцене, Елисеев — 18-й
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем гонки преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Ранее он же первенствовал в спринте. Второй результат показал француз Эмильен Жаклен. Бронзовым призёром стал норвежец Йоханнес Бё.

Лучший результат среди россиян показал Матвей Елисеев. Стартовав 38-м, Матвей безупречно стрелял на четырёх огневых рубежах и финишировал 18-м.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 31.14,9 (1)
2. Эмильен Жаклен (Франция) – отставание 8,5 (0)
3. Йоханнес Бё (Норвегия) – +8,9 (3)…
18. Матвей Елисеев (Россия) – +1.50,9 (0)…
22. Александр Логинов (Россия) – +2.05,5 (3)…
25. Евгений Гараничев (Россия) – +2.13,0 (3)…
29. Эдуард Латыпов (Россия) – +2.31,7 (2)…
37. Антон Бабиков (Россия) – +3.10,2 (2).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 4, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
19 декабря 2020, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
31:14.9
2
Эмильен Жаклен
Франция
+8.5
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+8.9
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