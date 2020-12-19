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Легрейд вышел на второе место в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 16-й

Легрейд вышел на второе место в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 16-й
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В этой гонке Бё-младший занял третье место. В активе Йоханнеса 392 очка. На второе место поднялся победитель спринта и пасьюта в Австрии норвежец Стурла Холм Легрейд. Третью позицию удерживает норвежец Йоханнес Дале.

Лучший из россиян Александр Логинов, ставший 22-м в гонке преследования в Хохфильцене, занимает 16-е место в общем зачёте Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
После 8 гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 392.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 335.
3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 314…
16. Александр Логинов (Россия) – 168…
23. Матвей Елисеев (Россия) – 120…
26. Эдуард Латыпов (Россия) – 101…
32. Евгений Гараничев (Россия) — 83…
51. Антон Бабиков (Россия) — 21.

Статистика Кубка мира
Кубок мира по биатлону. Норвежский вундеркинд всех рвёт. А где наша молодёжь, алло? LIVE
В субботу, 19 декабря в Хохфильцене состоятся мужская и женская гонки преследования. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию.
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