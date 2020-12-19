Легрейд вышел на второе место в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 16-й

Кубок мира по биатлону. Норвежский вундеркинд всех рвёт. А где наша молодёжь, алло? LIVE

В субботу, 19 декабря в Хохфильцене состоятся мужская и женская гонки преследования. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию.