Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Хохфильцене, Акимова — 29-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Призёрами соревнований стали шведские биатлонистки Ханна и Эльвира Эберг.



Лучшая из россиянок Татьяна Акимова, которая не выступала с 2018 года из-за рождения ребёнка, стартовала 32-й и финишировала 29-й, допустив два промаха.



Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Хохфильцен, Австрия

Женщины. Гонка преследования, 10 км



1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 28.24,8 (1 промах).

2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание 22,5 (2).

3. Эльвира Эберг (Швеция) – +27,6 (2)…

29. Татьяна Акимова (Россия) — +2.40,4 (2)...

33. Евгения Павлова (Россия) — +2.48,1 (5)…

43. Светлана Миронова (Россия) — +3.28,8 (4).

44. Анастасия Гореева (Россия) — +3.29,6 (5)…

50. Ульяна Кайшева (Россия) — +4.09,2 (5).