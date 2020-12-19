Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Хохфильцене, Акимова — 29-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Призёрами соревнований стали шведские биатлонистки Ханна и Эльвира Эберг.
Лучшая из россиянок Татьяна Акимова, которая не выступала с 2018 года из-за рождения ребёнка, стартовала 32-й и финишировала 29-й, допустив два промаха.
Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 28.24,8 (1 промах).
2. Ханна Эберг (Швеция) – отставание 22,5 (2).
3. Эльвира Эберг (Швеция) – +27,6 (2)…
29. Татьяна Акимова (Россия) — +2.40,4 (2)...
33. Евгения Павлова (Россия) — +2.48,1 (5)…
43. Светлана Миронова (Россия) — +3.28,8 (4).
44. Анастасия Гореева (Россия) — +3.29,6 (5)…
50. Ульяна Кайшева (Россия) — +4.09,2 (5).
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