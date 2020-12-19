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Павлова стала самой быстрой из россиянок в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене

Павлова стала самой быстрой из россиянок в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Французская биатлонистка Жулия Симон показала лучший ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Она заняла 14-е место.

Второй по скорости на лыжне стала чешка Маркета Давидова, тройку быстрейших замкнула немка Денизе Херрман. В гонке преследования они – двадцатая и девятая соответственно.

Лучший ход среди российских биатлонисток показала Евгения Павлова (19-е время, +45,3). В пасьюте она стала лишь 33-й. В топ-30 по скорости также вошла Татьяна Акимова, ставшая 29-й (+1.01,7). Аналогичный результат Акимова, для которой это была вторая гонка Кубка мира после паузы, связанной с рождением ребёнка, показала и в гонке.

Победительница пасьюта норвежка Тириль Экхофф была только 18-й на лыжне (+41,9).

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По итогам гонки преследования только Акимова финишировала в топ-30. Она 29-я.
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